  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" ترحب ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم

الخميس 23 يوليو 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" ترحب ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم


رام الله /سما/

 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم الاسرائلية والمؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وعدم شرعية المستوطنات.

وأكد البرلمان المكسيكي في بيان وقع عليه أكثر من 69 نائبا منهم رئيسة البرلمان، ونائبتها، أن الاعلان الاسرائيلي لضم اجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية هو بمثابة تراجع واضح لعملية السلام، ومن شأنه أن يهدد أسس حل الدولتين المعترف به دوليا، كما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار النواب إلى أنهم يضمون صوتهم إلى صوت المجتمع الدولي الذي يدعو اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى اعادة النظر في خطة الضم والتراجع عن سياساتها احادية الجانب التي تدفع المنطقة الى المزيد من العنف.

وطالب البيان حكومة المكسيك بأخذ خطوات جادة ضد هذا القرار الاسرائيلي، تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، انسجاما مع موقفها الرسمي بدعم حل دولتين تعيشان جنبا الى جنب بأمن وأمان ضمن حدود معترف بها دوليا.

#الخارجية والمغتربين #فلسطين #البرلمان المكسيكي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

شاهد: ألوية الناصر تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

هآرتس: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية.. والذهاب لانتخابات جديدة في تشرين الثاني

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها

امال الجمالي.. ضربات وصرخات متواصلة توقفت مع اختفاء صوتها.. فمن المسؤول عن مقتلها؟

تركيا: ثمة لاعبون غير حفتر شرق ليبيا يمكن التفاوض معهم وأي تدخل سيعرض مصر للخطر

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرجوب

شاهد.. الرجوب: التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا.. ودولة خليجية تسعى لإفشاله!

"إلى متى ستلعق إيران لعابها؟".."هآرتس": هجمات طهران ستنتهي بالدموع والدم في إسرائيل

غرينبلات: ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.. ومسؤول اسرائيلي يرد..!

صفقة

محلل إسرائيلي : الكابينت قرر اختطاف قادة من حماس.. ولكن!