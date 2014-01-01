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نادي الأسير يطالب بلجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى بعد تسجيل إصابات بـ "كورونا" بين السجانين

الخميس 23 يوليو 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يطالب بلجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى بعد تسجيل إصابات بـ "كورونا" بين السجانين


رام الله /سما/

طالب نادي الأسير بالضغط على الاحتلال للسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى، بعد الإعلان عن مزيد من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين السجانين.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، إن إدارة سجن "عوفر"، أبلغت الأسرى أنه تم حجر مدير السجن لإصابته بالفيروس، مضيفا أنه تم أخذت عينات لعدد من الأسرى في غرفة رقم (12) في القسم (14) "المعبار"، وأن نتائجها سلبية "أي غير مصابة" وفقا لرواية الإدارة التي تبقى محط شك.

واضاف أن إدارة سجن "ريمون" أبلغت الأسرى عن إصابة أحد السجانين بالفيروس، مشيرا إلى أنه وحسب رواية الإدارة يعمل في قسم الصيانة، فيما اقتصرت إجراءاتها حتى الآن على منع الحركة بين الأقسام.

وأكد النادي ضرورة بذل جهود مكثفة للأفراج عن الأسرى المرضى والأطفال والنساء، خاصة في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين سجانيه بالفيروس، وانحصار الرواية حول نتائج عينات الأسرى لدى الاحتلال، واستغلال كورونا لفرض مزيد من إجراءات التضييق عليهم.

وأكد نادي الأسير أن تتابع الإعلان عن الإصابات بين السجانين، فاقم من قلق عائلات الأسرى، ومن حجم التخوفات الحاصلة على مصير أبنائها.

#نادي الاسير #سجون الاحتلال #كورونا

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