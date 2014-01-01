تعافي حالتين من إصابات كورونا في غزة.. وحالة وفاة لمواطن بالخليل

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، تعافي حالتين من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع.



وأضافت في تصريح مقتضب وصل "سما الاخبارية" نسخة عنه: أنه لا زالت هناك أربع إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطن من مدينة الخليل، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين حتى اللحظة إلى 71.

وأكدت الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، وفاة مواطن (58 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل متأثرا بإصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن أكبر الوفيات بعمر (95 عاما) وأصغرهم بعمر (12 يوما).



