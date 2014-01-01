  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعافي حالتين من إصابات كورونا في غزة.. وحالة وفاة لمواطن بالخليل

الخميس 23 يوليو 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعافي حالتين من إصابات كورونا في غزة.. وحالة وفاة لمواطن بالخليل


غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، تعافي حالتين من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع.

وأضافت في تصريح مقتضب وصل "سما الاخبارية" نسخة عنه: أنه لا زالت هناك أربع إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل.

كما  أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطن من مدينة الخليل، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين حتى اللحظة إلى 71.

وأكدت الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، وفاة مواطن (58 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل متأثرا بإصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن أكبر الوفيات بعمر (95 عاما) وأصغرهم بعمر (12 يوما).


 

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الحجر الصحي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

شاهد: ألوية الناصر تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

هآرتس: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية.. والذهاب لانتخابات جديدة في تشرين الثاني

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها

امال الجمالي.. ضربات وصرخات متواصلة توقفت مع اختفاء صوتها.. فمن المسؤول عن مقتلها؟

تركيا: ثمة لاعبون غير حفتر شرق ليبيا يمكن التفاوض معهم وأي تدخل سيعرض مصر للخطر

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرجوب

شاهد.. الرجوب: التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا.. ودولة خليجية تسعى لإفشاله!

"إلى متى ستلعق إيران لعابها؟".."هآرتس": هجمات طهران ستنتهي بالدموع والدم في إسرائيل

غرينبلات: ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.. ومسؤول اسرائيلي يرد..!

صفقة

محلل إسرائيلي : الكابينت قرر اختطاف قادة من حماس.. ولكن!