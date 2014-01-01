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تحدث عن المهرجان المركزي المقرر عقده بغزة

شاهد.. الرجوب: التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا.. ودولة خليجية تسعى لإفشاله!

الخميس 23 يوليو 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الرجوب: التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا.. ودولة خليجية تسعى لإفشاله!


رام الله /سما/

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة، فتح جبريل الرجوب، أن التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا، وأن لقاءه مع القيادي بالحركة صالح العاروري هو انطلاقة حقيقية لتحقيق هذا الهدف.

واتهم الرجوب في مداخلة له مع قناة "الحوار"، الإمارات -دون تسميتها- بالعمل على إفشال هذه الجهود، وتبديد المصالحة الوطنية التي يتوق لها الفلسطينيون، وذلك في مداخلة له مع قناة "الحوار".

وقال: "الدولة الخليجية التي حطت طائراتها في مطار بن غوريون مؤخرا؛ بدعوى تقديم المساعدات للفلسطينيين، غاضبة بسبب الأجواء الإيجابية بين الحركتين".

وأكد الرجوب على أحقية حركة حماس بأن تكون شريكا في جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وتابع بأن "فتح" تحاول إعادة بناء الثقة مع حركة حماس، وإزالة الرواسب التي خلفتها سنوات الانقسام الـ13 الماضية.

وأضاف أن "الدولة الفلسطينية لن تتحقق دون الوحدة الوطنية الفلسطينية بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي".

وفي سياق متصل، كشف الرجوب عن مشاركة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وشخصيات عالمية أخرى، في المهرجان الوطني المقرر عقده في قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا قبل أيام التوافق على عقد مهرجان وطني في قطاع غزة، بمشاركة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية؛ للتوافق على مشروع وطني لمجابهة خط الضم الإسرائيلية و"صفقة القرن".

#جبريل الرجوب #المصالحة #فتح #حماس #مخططات الضم #انهاء الانقسام

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