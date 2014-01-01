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الأوقاف بغزة : ترتيبات مع ديوان الموظفين للإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 شاغر وظيفي

الخميس 23 يوليو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة : ترتيبات مع ديوان الموظفين للإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 شاغر وظيفي


غزة /سما/

 أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، اليوم الخميس، أن هناك ترتيبات وتجهيزات تتم بالتنسيق والتعاون الكامل مع ديوان الموظفين العام للإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 شاغر وظيفي بالوزارة وسيُعلن عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الأغا في تصريح صحفي، "هناك ترتيبات مع ديوان الموظفين العام حول المعايير والشكل النهائي للمسابقة، وسنعلن عن التفاصيل خلال الشهر المقبل والاولوية للذين عملوا على بند البطالة والمقطوعة والتطوع وسُيمنح لهم مميزات مرتبطة بعدد سنوات الخدمة التي قدموها", متوقعًا أن يصدر الإعلان عن المسابقة خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "بلغ عدد المتطوعين بالوزارة، نحو أكثر من1950 متطوع ومتطوعة يعملون بمجالات متعددة، سيُسمح لهم خوض هذه المسابقة وفق الشروط المعلنة".

#فزة #وزارة الاوقاف #فرص عمل #وظائف

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