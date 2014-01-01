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الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 77 حالة اشتباه بالقطاع

الخميس 23 يوليو 2020 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 77 حالة اشتباه بالقطاع


غزة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المختبر المركزي فيها أجرى فحوصات لـ 77 عينة مشتبة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أية اصابات جديدة بعد ظهور النتائج والتي كانت سلبية.

وأوضحت الصحة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 13559 جميعها سلبية باستثناء 75 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 68 حالة، ولا تزال 6 حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية لـ 259 مواطنا ومواطنة في ستة مراكز للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الحجر الصحي

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