غرينبلات: ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.. ومسؤول اسرائيلي يرد..!

القدس المحتلة /سما/

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة وفرض سيادتها عليها يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية، وفق القناة 7 العبرية.



ورد رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داغان على غرينبلات بالقول: " أتوقع منه ألا يضغط ويحاول أن يملي على إسرائيل ما يمكن أن يعرض وجودها للخطر".



وأضاف: "السلطة الفلسطينية رفضت مناقشة خطة ترامب وبهذا فإن إسرائيل خالية من أي التزام، ولقد رأينا الرفض ومهاجمة الخطة من أبو مازن ومسؤولين في السلطة الفلسطينية".



وتابع داغان: "أولئك الذين يخطئون ويريدون إقامة دولة فلسطينية هدفهم إلقاءنا في البحر".



وطالب داغان نتنياهو بفعل ما هو جيد لإسرائيل وعدم القبول بأي شيء يعرض وجود إسرائيل للخطر، والكرة كانت وستبقى مع نتنياهو.