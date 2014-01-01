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حادثة اغتصاب غريبة تصدم الأردن (صور)

الخميس 23 يوليو 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة اغتصاب غريبة تصدم الأردن (صور)


وكالات / سما /

تناقلت وسائل إعلام أردنية، خبراً مفاده إقدام مجهول على اغتصاب “قط” بطريقةٍ وحشية، بعد خطفه من أحد المنازل في العاصمة عمّان.

فيما تمّ تداول مقطع مصوّر عبر منصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، قِيل إنه للقط إلكس، حيث يظهر الفيديو كيف تعرض للاغتصاب بطريقة عنيفة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكدت صاحبة القط أليكس، أنه تعرض لاختطاف لعدة ساعات من باب منزلها، ليعود أدراجه أمام المنزل وهو في حالة “مزرية”، إذ لم تكن تعرف في البداية أنه تعرض للاغتصاب.

وأوضحت صاحبة القط أنها عندما شاهدت الدماء تسيل من القط، بعثت بصوره لإحدى الطبيبات من أجل استشارتها بما رأته على القط، التي بدورها دعتها إلى الذهاب للعيادة البيطرية. وحين توجهت السيدة إلى أحد الأطباء البيطريين، ليكشف بعدها تعرض القط لجريمة اغتصاب واعتداء، ما دفعه إلى حقنه بالإبر المهدئة وإعطائه الأدوية اللازمة لتخفيف آلامه الحادة.

وأكدت السيدة أنها تقوم بالتحقيق في القضية عبر التواصل مع جيرانها، للاطلاع على كاميرات المراقبة من أجل معرفة الشخص الذي ارتكب الجريمة. وأكدت أنها ستقوم برفع دعوى قضائية على مرتكب الجريمة حال التوصل له عبر الكاميرات.

#اغتصاب #الأردن #القط

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