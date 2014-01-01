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شاهد.. محمد صلاح يمازح شابا باللغة العربية ويستعرض ميداليته الذهبية

الخميس 23 يوليو 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. محمد صلاح يمازح شابا باللغة العربية ويستعرض ميداليته الذهبية


وكالات / سما /

سطر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ، كأول لاعب من بلاده يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وتسلم "الفرعون" محمد صلاح وزملاؤه في فريق ليفربول الميداليات الذهبية وكأس بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مباراته أمام ضيفه تشيلسي (5-3)، مساء الأربعاء، وذلك ضمن الجولة 37 من "البريمير ليغ".

واستعرض محمد صلاح ميداليته الذهبية أمام عدسات الكاميرات وتبادل الحديث مع شاب عربي ربما من الصحفيين، وقدم له ميداليته ليتفرج عليها ويلمسها.

وأحرز محمد صلاح 19 هدفا لفريق، في الموسم الحالي للدوري، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين، بفارق 4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وذلك قبل جولة من نهاية الموسم.

#محمد صلاح #ليفربول #الدوري الإنجليزي #البريميرليج #الميداليات

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