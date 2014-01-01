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منح اهله مبلغا من المال فطرد زوجته من المنزل !

الخميس 23 يوليو 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
منح اهله مبلغا من المال فطرد زوجته من المنزل !


وكالات / سما /

أقدمت امرأة مصرية على طرد زوجها من البيت، بعد 12 عاما من الزواج، وذلك بسبب منحه أهله مبلغا من المال يقدر بـ700 جنيه مصري.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن الزوج رفع "دعوي نشوز"، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بعد طرده من منزله بعد 12 عاما من زواجهما بسبب منحه لوالدته مبلغ 700 جنيه.

وقال الزوج البالغ من العمر 37 عاما في الدعوى: "تحملت الإنفاق على أهل زوجتي طوال سنوات زواجي لأن والد زوجتي لا يستطيع العمل، ورغم ذلك تعرضت للبطش على يديهم بسبب طمعهم في ممتلكاتي، ومحاولتهم قطع علاقتي بأهلي".

وأضاف الزوج: "فى المقابل تمنعني زوجتي من رعاية والدي ووالدتي المرضي، بحجة أن لهم أولادا غيري، وتركتني معرض للتنمر على يد عائلتها دون أن تهتم بما أتعرض له من مضايقات، وابتزازي بأطفالي وحرماني منهم".

وأتابع في الدعوى: "زوجتى تترك أطفالي وتهمل رعايتهم وترفض منحي إياهم من أجل الانتقام مني، لأضطر لملاحقتها بالدعاوي، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية".

واشتكى الزوج من تعنيفه وإهانته أمام أطفاله، مبينا أنها في احدى المرات انهالت عليه وأطفاله بالضرب، مما تسبب بكسر في يده.

ووفقا للقانون، فإن الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، يصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه.

#المنزل #الزوج

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