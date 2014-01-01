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اغلاق مقر وزارة الصحة في مدينة نابلس

الخميس 23 يوليو 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق مقر وزارة الصحة في مدينة نابلس


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة إغلاق مقرها في مدينة نابلس، اليوم الخميس، بعد مخالطة أحد العاملين بشركة التنظيف داخلها مع أحد المصابين بفيروس كورونا من خارج الوزارة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعقيم جميع مراكزها ومقراتها بشكل دوري.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها باشرت إجراءات التعقيم للمقر، وأخذ عينة من الموظف للفحص، فيما سيتم إعادة فتح المقر كالمعتاد ابتداء من صباح يوم الأحد.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتعقيم جميع مقراتها ومراكزها ومديرياتها بشكل دوري نهاية كل أسبوع لحماية المراجعين والكوادر الطبية والعاملين فيها.

وأهابت وزارة الصحة بموظفيها وجمهور المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

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