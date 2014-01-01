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أيمن زيدان : دمر بيتي وتباعد عني الجميع ولم يعد للحياة اي نكهة

الخميس 23 يوليو 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيمن زيدان : دمر بيتي وتباعد عني الجميع ولم يعد للحياة اي نكهة


وكالات / سما /

خرج الفنان السوري، أيمن زيدان، عن صمته بشأن التعليقات التي انتشرت على مدار السنوات الأخيرة والتي تطرقت إلى مظهره وعلامات التعب والكبر التي بدت عليه بشكل سريع.

وقال زيدان، رداً على تلك التعليقات: "مرّت عليّ أسوأ تسع سنوات في حياتي، لم أتوقع أبداً أن يحصل لي كل هذا، توفي ابنى الأقرب لي وتباعد عني أقرب الأصدقاء ودُمر بيتي الذي كان حُلمي طول حياتي، ولم يعد للحياة أي نكهة".

وأضاف زيدان: "بعد كل هذا يأتيني الناس ويسألونني لماذا تبدو حزيناً؟، هل يجب أن أصطنع الفرح وأنا بلدي تمر بكل هذه الظروف السيئة؟".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريح الفنان السوري، وأبدوا تعاطفاً كبيراً، ودعاه كثيرين لاستعادة الأمل والتغلب على الظروف القاسية والصعبة والرجوع للشاشة بأعمال تلفزيونية مميزة.

الجدير ذكره، أن الفنان السوري كان قد دخل بوضع نفسي سيء بعد وفاة نجله نوار في عمر الـ19 قبل تسع سنوات، الأمر الذي أثر على حياته بشكل واضح وأدى لسيطرة الحزن عليه.

#أيمن زيدان

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