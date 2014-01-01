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روسيا تتدخل للإفراج عن الأسير المريض أبو وعر

الخميس 23 يوليو 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تتدخل للإفراج عن الأسير المريض أبو وعر


رام الله / سما /

أعلن السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزة، أن وزارة خارجية بلاده ستتواصل مع نظيرتها الإسرائيلية لبحث الخطوات اللازمة للإفراج عن الأسير المريض القابع في سجون الاحتلال كمال أبو وعر.

وقال السفير الروسي في اتصال هاتفي مع منسقة اللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا في فلسطين صابرين دياب والتي كانت قد اثارت خلال الأيام الماضية قضية الأسير أبو وعر في عدد من المحافل المحلية والخارجية ومنها لدى الجانب الروسي.

وقالت دياب" عبر مسؤول ملف الإعلام في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس واصل الخطيب، إن السفير الروسي اتصل بها، مؤكدًا على أن رسالتهم وصلت للخارجية الروسية وأن الأخيرة ستتواصل مع وزير خارجية الاحتلال لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تحرير الأسير أبو وعر.

وأشارت دياب إلى أن اللجنة ورابطة الأسرى والجرحى في الداخل الفلسطيني، توجهتا إلى السفارة الروسية في رام الله ويافا، للمطالبة بالتدخل في حل قضية الأسير أبو وعر، المريض بالسرطان والمصاب بفايروس "كورونا"، الأمر الذي يهدد حياته.

وأوضحت دياب أن الرسالة التي بعثوا بها للسفارة الروسية تضمنت شرحًا تفصيليًا عن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل عام، والأسير المريض أبو وعر على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس الإهمال الطبي بحق الأسرى الذين يعيشون ظروفًا صعبة للغاية.

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