  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يدعو المصريين للاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات لم تمر بها مصر من قبل

الخميس 23 يوليو 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يدعو المصريين للاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات لم تمر بها مصر من قبل


القاهرة /وكالات/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو إننا ماضون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية لبناء وطن قوي، داعيا المصريين إلى الاصطفاف لمواجهة التحديات.

وأضاف السيسي أن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل واحد واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر وطن يسعى أن تكون قيم التعاون والبناء والسلام أساسا للعلاقات الإنسانية بين كل الشعوب، تلك هي عقيدة مصر الراسخة المبنية على احترام الآخر والساعية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، ولكنها في الوقت ذاته،  قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية.

وتابع السيسي أن التهديدات التي تواجه أمن مصر القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل مـن اصطفافنا الوطني أمرا حتميا.

وأضاف الرئيس المصري أن الله قدر لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.

وختم السيسي أنه على ثقة "من قدرتنا على تأمين حاضر مصر ومستقبلها، ليكون بعظمة ومجد ماضيها".  

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

فتح: ذاهبون نحو إنهاء الانقسام بدون أيّ شروط.. ومهرجان غزّة يُمهد للوحدة

شاهد: ألوية الناصر تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

هآرتس: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية.. والذهاب لانتخابات جديدة في تشرين الثاني

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية : تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

صفقة

محلل إسرائيلي : الكابينت قرر اختطاف قادة من حماس.. ولكن!

وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بكورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 70

"فورين بوليسي": ترامب يدرس فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

قسام

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها