غنيم يبحث تطورات برنامج محطة التحلية المركزية

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، مع نائب مدير بنك التنمية الإسلامي محمد جويني، ومديرة إدارة دول الجوار لبنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالنزا، والقائم بأعمال مدير إدارة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي جيف بليير فيلوري، آخر مستجدات وتطورات العمل في مشروع محطة التحلية المركزية، والتعهدات المالية التي تم إقرارها لصالح المشروع وتحديد الجدول الزمني للبرنامج للمضي قدماً في تنفيذ برنامج التحلية المركزية والأعمال المصاحبة.

وأكد غنيم خلال الاجتماع الذي جرى عبر نظام الفيديو، أهمية تسريع التوقيع على الاتفاقيات المالية المطلوبة لتنفيذ محطة التحلية المركزية كحل استراتيجي لتوفير مياه صالحة للشرب لأكثر من مليوني فلسطيني، مشدداً على أهمية العمل المتواصل في مراحل المشروع المختلفة.

وتطرق إلى ما تم إنجازه على المستوى التقني والسياسي والخطوات العملية التي يتم العمل عليها مع الشركاء والمتمثلة بالتوقيع على بعض الاتفاقيات المالية مع بعض المانحين، وطرح عطاء الخط الناقل الجنوبي، والبدء بتنفيذ مشروع تطوير شبكات المياه لاستيعاب كميات المياه الإضافية في المنطقة الوسطى وخانيونس بدعم من الصندوق الكويتي، وطرح عطاء الاستشاري الدولي الذي يكلف بتقديم الدعم الإداري للبرنامج من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، والبدء بإجراءات طرح عطاء محطة التحلية المركزية.

وثمن غنيم الشراكة الدائمة والفاعلة بين سلطة المياه وشركائها الداعمين، والتي تحقق عبرها العديد من الإنجازات والنجاحات في فلسطين.

وأكد المشاركون مواصلة عملهم ودعمهم للمضي قدما في تنفيذ جميع مكونات البرنامج، من خلال الإيفاء بالالتزامات المالية وتحويلها إلى اتفاقيات مالية.

يشار إلى أن محطة التحلية المركزية ستنتج 55 مليون م3 من المياه المحلاة سنوياً، وتهدف إلى زيادة كمية المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي، تزامنا مع العمل المتواصل في تنفيذ وتخطيط برامج أخرى ذات العلاقة بتحسين الوضع المائي في غزة، للخروج من أزمة المياه الخانقة التي يمر بها القطاع منذ سنوات.