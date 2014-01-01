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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 23 يوليو 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

ركزت الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على المواجهات العنيفة التي اندلعت الليلة الماضية، بين عناصر الشرطة الإسرائيلية، وعشرات المتظاهرين "الحرديم" بمدينة القدس.

وفيما يلي أهم العناوين:

  • "هآرتس":

- مصادر بالائتلاف الحكومي: نتنياهو قرر عدم تمرير الميزانية العامة، وحل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة

- في أعقاب تهديدات حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره: الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته بالمناطق الشمالية

- حزب الله يهدد بالرد على مقتل أحد عناصره، والجيش الإسرائيلي يلغي تدريبا بالشمال، ويعزز قواته بفرقة الجليل

- بالقراءات الثلاث: الكنيست صادقت على القانون الذي يسمح للحكومة بتجاوز الكنيست، والإعلان عن حالة الطوارئ

- بعد تقدير موقف: الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قوات سلاح المشاة، بعدة نقاط في المنطقة الشمالية

- الاحتجاجات مستمرة: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية، 13 متظاهرا من المتدينين في مدينة القدس

- مصادر بالائتلاف الحكومي: هناك احتمالات كبيرة للتوجه الى الانتخابات وحل الكنيست خلال العام الجاري

  • "يديعوت":

- مصدر إيراني رفيع: التفجيرات في محطة نطنز، جاءت في أعقاب اختراق لمنظومة الحماية بالمنشأة

- مواجهات عنيفة اندلعت الليلة بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وعشرات المتظاهرين الحرديم بمدينة القدس

- كورونا في الجيش: 922 جنديا من القوات النظامية والخدمة الإجبارية والعاملين بالجيش، مصابين بالفيروس

- زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد: حكومة فاشلة، وثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة الإسرائيلية، تنهار بسرعة

- مركز المعلومات بشعبة الاستخبارات أمان: تسجيل 2000 اصابة جديدة بـ "كورونا" في إسرائيل منذ الأمس

  • "معاريف":

- مرشح الحزب الديمقراطي بايدن: ترمب كان أول رئيس عنصري في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية

- رئيس الوزراء نتنياهو يوعز للمالية بالبحث عن مصادر جديدة، لزيادة ميزانية الجيش بثلاثة مليار شيكل

- استطلاع: في حال جرت الانتخابات، سيحصل الليكود على 35 مقعدا، وكحول لفان على 12 مقعدا بالكنيست

- وزارة الصحة: بلغت حصيلة المصابين بـ "كورونا" في إسرائيل إلى 56,085 إصابة، والوفيات 430 حالة

- "كورونا" في العالم: ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 15,374,482 إصابة، والوفيات 630,214 حالة

#الصحف الإسرائيلية

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