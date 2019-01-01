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"الاقتصاد" تطلق برنامج المنح الدراسية في تخصص الطاقة المتجددة

الخميس 23 يوليو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تطلق برنامج المنح الدراسية في تخصص الطاقة المتجددة


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج المنح الدراسية لتشجيع الفتيات الناجحات في الثانوية العامة للعام 2019/2020، على الالتحاق في التخصصات التقنية والمهنية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن البرنامج يأتي بالتعاون مع مشروع GROW وتنفيذ من شركة كووتر الدولية، وتمويل من الحكومة الكندية، بالتعاون مع كلية هشام حجاوي التكنولوجية، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وبينت الوزارة ان البرنامج سيدعم الطالبات الراغبات في الدراسة في كلية هشام حجاوي التكنولوجية، وذلك ضمن تخصص "برنامج دبلوم هندسة الطاقة المتجددة"، بحيث تقدم المنحة على شكل دعم لمدة عامين "أربع فصول دراسية"، ويشترط لاستمرار المنحة الحصول على معدل لا يقل عن جيد مع الأخذ بعين الاعتبار التقديرات التي تعمل عليها الكلية.

وذكرت ان المنحة تأتي في إطار مساعيها بالتعاون مع شركائها، لتشجيع الطلبة على التعليم والتدريب المهني لأهميته في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز سوق العمل على التشغيل خاصة في القطاعات الواعدة أهمها قطاعي الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات لافتة إلى أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجة السوق المحلي.

ودعت الوزارة الطالبات للاطلاع على نموذج طلب الاستفادة من المنحة الدراسية، من خلال الرابط الالكتروني التالي https://2u.pw/IlTv9.

#وزارة الاقتصاد #الطاقة المتجددة #المنح الدراسية

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