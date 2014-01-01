الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الخميس، 9 مواطنين من الضفة، بينهم أمين سرّ حركة "فتح" في مخيم شعفاط.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عيسى خيري الجعبري (افرج عنه لاحقا)، وعلاء مجاهد، ونزار رمضان ونجله المحامي أحمد، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة رأس الجورة، والجلدة، ونمرة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين سر حركة "فتح" في مخيم شعفاط أدهم الهندي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود الغليظ (18 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه في مخيم الجلزون وفتشته وعبثت بمحتويات

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: عمر يوسف مناع (21 عاما)، من مخيم الدهيشة، وأحمد برهان ضراغمة (19 عاما)، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد طالب ياغي (17 عاماً)، وعبد الله محمود ياغي (19 عاماً)، وكلاهما من مخيم عقبة جبر.