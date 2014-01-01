غوغل تقدم ميزة جديدة لعلماء الآثار والمهتمين بالتاريخ!!

وكالات / سما /

طرحت شركة "غوغل" أداة رقمية جديدة لتعلم وترجمة رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة إلى العربية والإنجليزية.

وحسب ما قالته غوغل، الأربعاء الماضي، فإن الأداة تضم قسمًا مخصصًا للتعلم والإطلاع على المعاني المقصودة من وراء تلك اللغة، وقسمًا خاصًا يتيح للمستخدمين كتابة ومشاركة رسائلهم باستخدام اللغة الهيروغليفية.

وتعتمد أداة غوغل الجديدة "فابريشيوس - Fabricius" على الذكاء الصناعي بطريقة توفر تجربة تفاعلية للأشخاص حول العالم، إضافة إلى منح الخبراء وعلماء المصريات وسيلة سريعة لترجمة رموز الكتابة الهيروغليفية.

يأتي ذلك بعد مُضي قرابة 200 عام على فك العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون رموز حجر رشيد، وهو ما ساعد في فك رموز اللغة المصرية القديمة.

في حين يوجد قسم ثالث لمن تتركز وظائفهم وعملهم حول ذلك، حيث يقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة الباحثين في ترجمة الهيروغليفية إلى الإنجليزية، ومثلها ستتوفر الترجمة إلى العربية قريبًا وفك رموزها باستخدام تقنيات التعلم الآلي أثناء عملهم اليومي.