  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

غوغل تقدم ميزة جديدة لعلماء الآثار والمهتمين بالتاريخ!!

الخميس 23 يوليو 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تقدم ميزة جديدة لعلماء الآثار والمهتمين بالتاريخ!!


وكالات / سما /

طرحت شركة "غوغل" أداة رقمية جديدة لتعلم وترجمة رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة إلى العربية والإنجليزية.

وحسب ما قالته غوغل، الأربعاء الماضي، فإن الأداة تضم قسمًا مخصصًا للتعلم والإطلاع على المعاني المقصودة من وراء تلك اللغة، وقسمًا خاصًا يتيح للمستخدمين كتابة ومشاركة رسائلهم باستخدام اللغة الهيروغليفية.

وتعتمد أداة غوغل الجديدة "فابريشيوس - Fabricius" على الذكاء الصناعي بطريقة توفر تجربة تفاعلية للأشخاص حول العالم، إضافة إلى منح الخبراء وعلماء المصريات وسيلة سريعة لترجمة رموز الكتابة الهيروغليفية.

يأتي ذلك بعد مُضي قرابة 200 عام على فك العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون رموز حجر رشيد، وهو ما ساعد في فك رموز اللغة المصرية القديمة.

في حين يوجد قسم ثالث لمن تتركز وظائفهم وعملهم حول ذلك، حيث يقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة الباحثين في ترجمة الهيروغليفية إلى الإنجليزية، ومثلها ستتوفر الترجمة إلى العربية قريبًا وفك رموزها باستخدام تقنيات التعلم الآلي أثناء عملهم اليومي.

#غوغل #الآثار #علماء

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

فتح: ذاهبون نحو إنهاء الانقسام بدون أيّ شروط.. ومهرجان غزّة يُمهد للوحدة

شاهد: ألوية الناصر تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

هآرتس: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية.. والذهاب لانتخابات جديدة في تشرين الثاني

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية : تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

صفقة

محلل إسرائيلي : الكابينت قرر اختطاف قادة من حماس.. ولكن!

وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بكورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 70

"فورين بوليسي": ترامب يدرس فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

قسام

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها