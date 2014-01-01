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فحص مبكر يكشف عن السرطان قبل 4 سنوات من الإصابة

الخميس 23 يوليو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فحص مبكر يكشف عن السرطان قبل 4 سنوات من الإصابة


وكالات / سما /

كشف علماء من الولايات المتحدة والصين عن فحص جديد للدم يمكنه تشخيص خمسة أنواع من السرطان قبل 4 سنوات من ظهور أولى علامات الإصابة به.


وقالت مجلة "Nature Communications"، في تقرير لها، إن الاختبار يكشف المراحل الأولى لسرطان المعدة والمريء والرئة والكبد وسرطان القولون والمستقيم.


ولفتت إلى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في إمكانية استخدام عينات الدم المأخوذة من المصابين بالسرطان قبل فترة طويلة من تشخيص إصابتهم بالمرض بالطرق التقليدية، بما يسمح ويعطي أملا في العلاج المبكر.

وتمكن الاختبار الجديد من كشف مؤشرات تطور السرطان المبكر بنسبة 91% من حالات الدراسة لدى أشخاص لم تظهر عندهم أي أعراض للمرض عند أخذ العينات، ولم تشخص إصابتهم بالسرطان إلا بعد مضي 1-4 سنوات. كما أن هذا الاختبار نجح بنسبة 95% في تحديد عدم وجود مؤشرات السرطان.

ويقول البروفيسور كون شانغ من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن الهدف النهائي، هو استخدام هذا الاختبار في تحليل الدم الدوري خلال الفحوص السنوية. وأما الهدف آنيا، فهو فحص الأشخاص الأكثر ميلا للإصابة بالسرطان على أساس وراثي والعمر وعوامل أخرى.

#السرطان #فحص #الاصابة

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