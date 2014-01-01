رام الله /سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة و1270 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فلسطين، فيما تشهد مدينة القدس تسجيل ازدياد ملحوظ بأعداد المصابين.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 306 إصابات في محافظة القدس، و32 إصابة في محافظة رام الله والبيرة، و167 إصابة في محافظة الخليل، إصابتان في محافظة طولكرم، 15 إصابة في محافظة بيت لحم، 6 إصابات في محافظة سلفيت، إصابتان في محافظة جنين، 48 إصابة في محافظة نابلس، 10 إصابات في محافظة أريحا والأغوار، 5 إصابات في محافظة قلقيلية، 3 إصابات في محافظة طوباس.

وتابعت الوزارة: في الـ24 ساعة الأخيرة سُجلت 3 حالات وفاة في محافظة الخليل، فيما بلغ عدد حالات 700 حالة سجلت في محافظة الخليل، و500 في مدينة القدس، 46 في محافظة بيت لحم، 21 في محافظة نابلس، 3 في محافظة جنين.

وأشارت وزارة الصحة إلى وجود 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة (الفعلية) في فلسطين وصلت إلى 8411، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3394، بنسبة 28.6% من مجمل الحالات المسجلة، وحالات الوفاة إلى 70.

وأجريت في مختبرات وزارة الصحة الخاصة بفحص فيروس كورونا 3485 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

توزيع الإصابات الجديدة داخل المحافظات كالتالي:

• محافظة القدس: 250 مدينة القدس- 1 قطنة- 1 بدو – 14 مخيم قلنديا- 5 الرام- 3 عناتا- 4 كفر عقب- 14 العيزرية- 1 أبو ديس 1- بيت سوريك- 1 حزما- 5 جبع- 1 بيرنبالا- 4 بيت عنان- 1 مخماس.

• محافظة رام الله والبيرة: مدينة رام الله 5- مخيم الجلزون 1- البيرة 1- بيرزيت 1- مخيم دير عمار 11- كوبر 7- دير قديس 4- سلواد 1- المزرعة الشرقية 1.

• محافظة الخليل: مدينة الخليل 23- حلحول 6- بيت أولا 1- يطا 10- بني نعيم 1- دورا 22- الريحية 2- بيت أمر 2- بيت كاحل 44- ترقوميا 2- سعير 5- مخيم العروب 6- مخيم الفوار 1- الشيوخ 8- بيت عوا 5- إذنا 25- دير سامت 3- بيت عنون 1.

• محافظة طولكرم: عتيل 1- عنبتا 1

• محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 14- الدوحة 1.

• محافظة سلفيت: مدينة سلفيت 1- كفر الديك 1- بديا 2- فرخة 1- بروقين 1.

• محافظة جنين: ميثلون 1- كفر دان 1.

• محافظة نابلس: 42 مدينة نابلس- 3 مخيم بلاطة- 1 مخيم عسكر- 1 طلوزة- 1 كفر قليل.

• محافظة أريحا والأغوار: 10 مدينة أريحا

• محافظة قلقيلية: 2 مدينة قلقيلية- 2 عزبة سلمان- 1 إماتين.

• محافظة طوباس: 2 طوباس- 1 الفارعة.