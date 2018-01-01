مبيعات هيونداي كونا الكهربائية العالمية تقفز إلى 100 ألف سيارة

وكالات / سما /

تجاوزت المبيعات العالمية لسيارة هيونداي كونا الكهربائية المدمجة متعددة الأغراض SUV، 100 ألف سيارة في إنجاز فارق ونجاح كبير للشركة. ووصلت المبيعات لكونا الكهربائية 103.719 وحدة حتى 30 يونيو من العام الجاري، وذلك بعد قرابة عامين من إطلاقها في مارس 2018. وشكلت المبيعات خارج سوقها المحلي في كوريا أكثر من ثلاثة أرباع الإجمالي.

وقد تمت الإشادة على نطاق واسع بكونا الكهربائية KONA Electric كسيارة رائدة في فئتها، بفضل مميزاتها من خاصية الشحن السريع الي تتمتع بها، وميزات السلامة والراحة التي تتمتع بهما.

وصنفت سيارة هيونداي كونا الكهربائية بالكامل، في أبريل 2020، كأفضل سيارة عائلية صغيرة في حفل توزيع جوائز مجلة “توب جير” للمركبات الكهربائية. حيث أكملت سيارة كونا رحلة برية طولها 1600 كيلومتر عبر 9 دول أوروبية. في العام نفسه، نشرت "واردز أوتو" قائمتها الخاصة لأفضل 10 محركات في العالم لعام 2020 وجاءت كونا الكهربائية ضمن قائمتها كأفضل سيارة كهربائية. وفي عام 2019 أدرجت هيونداي كونا الكهربائية ضمن أفضل 10 محركات في قائمة زاردز أوتو أيضا، وفي عام 2018 أطلقت "أوتو أكسبريس" على كونا لقب أفضل سيارة كهربائية بسعر معقول. ولعب عنصر البطارية الكهربائية EV أيضًا دورًا في فوز كونا بجائزة أفضل سيارة للعام في صحيفة ABC الإسبانية. كما فازت بجائزة أفضل سيارة عام 2019 في أمريكا الشمالية.

وتسعى هيونداي موتور لاستثمار نجاح سيارة كونا الكهربائية، بجعل التنقل بدون انبعاثات حقيقة واقعة، مما يجعلها جزءًا مهمًا من استراتيجيتها طويلة المدى، حيث تهدف الشركة بحلول عام 2025 إلى بيع 560.000 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية بالإضافة إلى طرازات FCEV.

معلومات عن سيارة هيونداي كونا الكهربائية

• سيارة كونا الكهربائية المدمجة SUV يصل مداها إلى 258 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها

• تتصف بعناصر تصميم جريئة وجديدة مع خيارات ألوان عدة

• مصابيح أمامية LED ومصابيح خلفية متميزة، ومصابيح تشغيل نهارية

• كفاءة عالية 150 كيلووات (201 حصان)، وشدته 125 رطلاً لكل قدم

• بطارية ليثيوم أيون ذات جهد عالي 64 كيلو واط/الساعة

• شاشة لمس قياسية مع إمكانية استخدام بأنظمة Apple CarPlay ™ / Android Auto ™

• عوامل السلامة النشطة:

- مساعد تفادي الاصطدام الأمامي (FCA)

- مساعد الحفاظ على المسار (LKA)

- مساعد الضوء العالي (في الطرز المزودة بمصابيح LED)

- نظام تحذير السائق (DAW)

- نظام مساعدة السائق من حيث النقطة العمياء (BCW)

•عوامل الترفيه والتواصل

-شاشة ملاحة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة

- معيار Android Auto ™ وApple CarPlay ™

-نظام السيارة المتصل Blue Link® من الجيل التالي

-شاشة عرض رأسية (مع شاشة عرض منبثقة نشطة)

- حساسات المطر للسلامة

- شحن للاسلكي Qi