غزة الرياضي: شباب رفح خالف القوانين بالتوجه للمحكمة!

غزة / سما /

أكد نادي غزة الرياضي, استغرابه من توجه نظيره شباب رفح للمحكمة الرياضية, بعد قرار لجنة الاستئناف بإعادة نهائي كأس غزة.

وقال غزة الرياضي في بيان صحافي , إن قرار لجنة الاستئناف انتصار للعدالة الرياضية بشكل عام, مؤكدا أن واقعة إعادة النهائي تعتبر درسا للجميع.

وأوضح النادي, أن شباب رفح خالف القانون الأساسي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بالتوجه للمحكمة الرياضية, لا سيما أن المادة 66 تنص على ضرورة الالتزام بقرارات لجنة الاستئناف ولا يجوز الطعن فيها, إلا لدى محكمةِ التحكيم الرياضية الدولية "الكاس" في "لوزان" بسويسرا.

كما بيّن غزة الرياضي أن النظام الأساسي للمحكمة الرياضية, أخرج من اختصاصاتها القرارات الصادرة من الهيئات النظامية والقضائية المستندة للقوانين الفنية للعبة, معتبرا أنها لا تقبل الطعن أو الاستئناف عليها.

واشترط النظام الأساسي موافقة الأطراف الأخرى في القضايا التي تتم إحالتها للمحكمة الرياضية, ناهيك على أن قرارات لجنة الاستئناف نهائية وغير قابلة للنقض والاستئناف عليها داخليا وفقا للمادة 20.

وأوضح غزة الرياضي أن الحق القانوني تم تنفيذه خلال لجنة قضائية مستقلة وهي "الاستئناف", مشددا في الوقت نفسه على أن المحكمة الرياضية مفخرة لكل الرياضيين في فلسطين.