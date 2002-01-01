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الشاطئ يشكّل أجهزته الفنية للفئات العمرية

الخميس 23 يوليو 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاطئ يشكّل أجهزته الفنية للفئات العمرية


غزة / سما /

أعلن نادي خدمات الشاطئ, عن تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الفئات العمرية, استعدادا للاختبارات الخاصة باللاعبين, تمهيدا لاختيار الأفضل منهم لفرق الناشئين.

وذكر حسام حرب نائب رئيس النادي, أن سائد أبو فارس سيشرف على اختبارات فئة 2002-2005, بينما يتولى زياد التلمس فئة 2006-2007, ومحمد السدودي فئة 2008-2011.

وأوضح حرب أن المدربين الثلاثة يملكون خبرات جيدة في تدريب الناشئين, لا سيما أنهم من أبناء النادي ولعبوا مع الفريق الأول.

وأشار إلى أن الإدارة عقدت العزم على الاهتمام بقاعدة الناشئين خلال السنوات القادمة, لضمان وجود رافد أساسي للفريق الأول بالنادي.

#خدمات الشاطئ

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