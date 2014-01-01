هيئة الأسرى : الأسير أبو معيلق ضحية الاهمال الطبى في السجون الاسرائيلية

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس في إطار حملتها المتواصلة في إبراز ملف الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية أن الأسير المريض مراد فهمي أبو معيلق من مواليد 1978، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، والمعتقل منذ عام 2001، والمحكوم بالسجن (22) عاماً، يُعد من أبرز الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وقد خضع لثماني عمليات جراحية، جرى في إحداها استئصال 60 سم من أمعائه، وأخرى جرى خلالها استئصال 100 سم، وذلك بسبب إصابته بالتهابات شديدة في الأمعاء الدقيقة والغليظة.

وأشارت عائلة الأسير أبو معيلق مراراً للهيئة إلى تعمد سلطات الاحتلال للنيل من ابنها من خلال سياسة الإهمال الطبي والتعمد فى الإضرار بحياته منذ لحظة اعتقاله في 17 يونيو/حزيران 2001، واطلاق الرصاص المتفجر على مفاصل ركبتيه ، الأمر الذي تسبب في إعاقته حركيا فاضطر لاستخدام كرسي متحرك لعدة سنوات داخل السجن.

من ناحيته بين وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى .