ابو هولي: اجتماع طارئ الاثنين المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا ومواجهة "كورونا" في المخيمات

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي، أن اجتماعا طارئا سيعقد الاثنين المقبل، لبحث الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل استمرار العجز المالي في موازنتها الاعتيادية والطارئة، والمشاريع للعام الجاري، كذلك موازنتها لمواجهة فيروس "كورونا" والتحديات التي تواجه عملها.

وقال أبو هولي في بيان له، اليوم الخميس، إن الاجتماع ستعقده الدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، بطلب من دولة فلسطين، وبرئاسة الأردن، موضحا أنه سيناقش تطورات أزمة فيروس "كورونا" داخل المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة، مع تزايد اعداد المصابين فيه.

ولفت إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى خطة "الأونروا" التعليمية لافتتاح العام الدراسي (2020-2021)، وانماط التعليم في ظل استمرار فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن الاتصالات مع الدول العربية المضيفة للاجئين مستمرة، لبلورة مواقف واليات عمل مشتركة لحماية المخيمات من فيروس "كورونا"، والحد من تفشيه، إضافة الى دعم "الأونروا" في حشد الموارد المالية لميزانيتها.

وتابع أبو هولي أن الاجتماع سيبحث رؤية مشتركة للتحرك باتجاه دعم "الأونروا" في حشد الموارد لتغطية العجز المالي في موازنة العام الجاري.