صعوبات تُعطل انتقال رحيم ستيرلينج إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

إدعت صحيفة التايمز أن النجم الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينج ربما يرتدي قميص ريال مدريد في الموسم القادم وذلك في ظل اقتراب توقيعه مع شركة أديداس في الأيام القادمة.

ينتهي عقد الرعاية الخاصة بنجم مانشستر سيتي مع شركة نايكي في 31 يوليو القادم، ومن المتوقع أن يحصل على عقد هائل مع أديداس يصل إلى 10 مليون دولار في الموسم الواحد إذا حقق الأهداف الموضوعة الذي سيتم الاتفاق عليه.

وأوضحت صحيفة التايمز أن الجوهرة الإنجليزية ربما يرتدي القميص الأبيض في وقتٍ قريب لأن أديداس ستعمل على لعب دور الوساطة بينه وبين ريال مدريد لنقله إلى العاصمة الإسبانية.

وحسب صحيفة الأس الإسبانية فإن هدف الشركة هو كروي وتجاري في نفس الوقت، فسوف يكسب نجم كرة قدم عالمي جديد إلى جانبه وبالإضافة لذلك فمن يستهدفون وجوده في فريق يرعونه أيضاً وهو ريال مدريد.

لكن هناك عائق ربما يتمثل في نوايا ريال مدريد، والذي لايزال متردداً للغاية في التوقيع مع ستيرلنج بالوقت الحالي لأن وضعيته الاقتصادية حساسة وغير مستقرة بسبب آثار فيروس كورونا الخاصة على إيراداته.

ويملك رحيم عقداً مع السيتي حتى عام 2023 وترتفع قيمته السوقية من موسم لآخر مع استمرار تقديمه لأداء جيد للغاية مع فريق بيب جوارديولان وتبلغ قيمته حالياً 128 مليون يورو، وسيكون على الريال بذل مجهودات كبيرة لتقليل هذا المبلغ.

بالإضافة إلى ذلك فإن على الريال إفساح المجال لرحيم ستيرلينج والذي يوجد في المراكز التي يجيد اللعب بها كثير من اللاعبين الواعدين والمتألقين في قائمة المدرب زين الدين زيدان مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو وبراهيم دياز، بالإضافة إلى جاريث بيل ولوكاس فاسكيز، بدون حساس خاميس رودريجيز الذي يبدو رحيله عن العاصمة الإسبانية أكيداً.