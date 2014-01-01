  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صعوبات تُعطل انتقال رحيم ستيرلينج إلى ريال مدريد

الخميس 23 يوليو 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صعوبات تُعطل انتقال رحيم ستيرلينج إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

إدعت صحيفة التايمز أن النجم الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينج ربما يرتدي قميص ريال مدريد في الموسم القادم وذلك في ظل اقتراب توقيعه مع شركة أديداس في الأيام القادمة.

ينتهي عقد الرعاية الخاصة بنجم مانشستر سيتي مع شركة نايكي في 31 يوليو القادم، ومن المتوقع أن يحصل على عقد هائل مع أديداس يصل إلى 10 مليون دولار في الموسم الواحد إذا حقق الأهداف الموضوعة الذي سيتم الاتفاق عليه.

وأوضحت صحيفة التايمز أن الجوهرة الإنجليزية ربما يرتدي القميص الأبيض في وقتٍ قريب لأن أديداس ستعمل على لعب دور الوساطة بينه وبين ريال مدريد لنقله إلى العاصمة الإسبانية.

وحسب صحيفة الأس الإسبانية فإن هدف الشركة هو كروي وتجاري في نفس الوقت، فسوف يكسب نجم كرة قدم عالمي جديد إلى جانبه وبالإضافة لذلك فمن يستهدفون وجوده في فريق يرعونه أيضاً وهو ريال مدريد.

لكن هناك عائق ربما يتمثل في نوايا ريال مدريد، والذي لايزال متردداً للغاية في التوقيع مع ستيرلنج بالوقت الحالي لأن وضعيته الاقتصادية حساسة وغير مستقرة بسبب آثار فيروس كورونا الخاصة على إيراداته.

ويملك رحيم عقداً مع السيتي حتى عام 2023 وترتفع قيمته السوقية من موسم لآخر مع استمرار تقديمه لأداء جيد للغاية مع فريق بيب جوارديولان وتبلغ قيمته حالياً 128 مليون يورو، وسيكون على الريال بذل مجهودات كبيرة لتقليل هذا المبلغ.

بالإضافة إلى ذلك فإن على الريال إفساح المجال لرحيم ستيرلينج والذي يوجد في المراكز التي يجيد اللعب بها كثير من اللاعبين الواعدين والمتألقين في قائمة المدرب زين الدين زيدان مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو وبراهيم دياز، بالإضافة إلى جاريث بيل ولوكاس فاسكيز، بدون حساس خاميس رودريجيز الذي يبدو رحيله عن العاصمة الإسبانية أكيداً.

#رحيم ستيرلينج #ريال مدريد #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

فتح: ذاهبون نحو إنهاء الانقسام بدون أيّ شروط.. ومهرجان غزّة يُمهد للوحدة

شاهد: ألوية الناصر تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

هآرتس: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية.. والذهاب لانتخابات جديدة في تشرين الثاني

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية : تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

صفقة

محلل إسرائيلي : الكابينت قرر اختطاف قادة من حماس.. ولكن!

وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بكورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 70

"فورين بوليسي": ترامب يدرس فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

قسام

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها