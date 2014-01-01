لبيد: سنشكل حكومة طوارئ خلال 48 ساعة بعد رحيل نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، إلى تشكيل حكومة جديدة بدون نتنياهو، قائلًا إنه "في حال استقال نتنياهو فإننا سننجح في تشكيل حكومة طوارئ حقيقية خلال 48 ساعة".



ووفقًا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أضاف لبيد خلال اجتماع لحزب "يش عتيد" أنه "يجب على نتنياهو تقديم استقالته لأنه فشل وفقد السيطرة"، داعيًا باقي الأحزاب إلى الاتحاد من أجل الإطاحة بنتنياهو.



يُشار إلى أن مشادة كلامية شديدة اندلعت بين وزير المالية يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهر، خلال اجتماع اللجنة المالية التابعة للكنيست.