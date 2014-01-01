آرسنال مستعد لتجديد عقد أوباميانج براتب خيالي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي تليجراف” البريطانية عن استعداد نادي آرسنال لتجديد عقد نجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج براتب خيالي من أجل ضمان استمرار اللاعب مع الجانرز.

وارتبط اسم أوباميانج ابن 31 عاماً بالرحيل عن صفوف آرسنال هذا الصيف، وسط اهتمام ريال مدريد الإسباني، وغريمه التقليدي برشلونة بضمه.

ولكن تحاول إدارة آرسنال إقناع المهاجم المميز بالبقاء، بالإضافة إلى حديث الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق كثيراً عن تمنيه بقاء النجم الجابوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة آرسنال مستعدة لتجديد وتحسين عقد بيير إيميريك أوباميانج من استمراره لفترة أطول مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة آرسنال ستقدم عرضاً للجابوني أوباميانج بتجديد عقده براتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف إسترليني.

وأكملت “التليجراف” بأن اللاعب يفكر بجدية في الاستمرار مع الفريق اللندني، ليضع حداً لشائعات رحيله هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن عقد أوباميانج الحالي مع آرسنال سينتهي في صيف عام 2021 القادم، وشارك اللاعب حتى الآن مع الجانرز هذا الموسم في 42 مباراة، ونجح في تسجيل 25 هدفاً، وصنع اثنين آخرين.