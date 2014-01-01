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نصائح لمواجهة موجة الحر المقبلة

الخميس 23 يوليو 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لمواجهة موجة الحر المقبلة


رام الله / سما /

حذر الدفاع المدني من المخاطر التي ترافق موجة الحر المتوقع أن تبدأ الأحد المقبل، وتصل درجات الحرارة في بعض المناطق 38 مئوية.

وجدد الدفاع المدني تحذيره للمواطنين من تكرار حوادث حصلت في ظروف مشابهة، ومنها تجنّب ترك الأطفال في المركبات فيما يعرف بالنسيان القاتل، والذي يعرّض الأطفال للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، ما يقلل نسبة الاوكسجين ويعرض الأطفال للاختناق والوفاة.

كما حذر من ترك العبوات المضغوطة كالعطور ومزيل العرق وعبوات التعقيم عرضة لأشعة الشمس أو داخل المركبات.

وطالب الدفاع المدني بعدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة نتيجة ارتفاع الحرارة وجفاف الرياح وسرعة انتشار الحرائق، وعدم ترك الأطفال يلهون في الخارج خلال أوقات الذروة، والتي عادة ما تكون بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً، لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وفيما يخص المزارعين والعمّال، فقد نصحهم الدفاع المدني بتجنب العمل تحت أشعة الشمس، والعمل في مناطق الظل، والإكثار من شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم نتيجة الحركة وارتفاع حرارة الجسم، وبارتداء الملابس الفضفاضة، وتجنّب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتصّ الحرارة.

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