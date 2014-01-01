مانشستر سيتي يستعين بمحرز لإقناع بن ناصر

وكالات / سما /

ينوي مانشستر سيتي التحرك نحو ضم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، نظراً لظهوره بمستويات رائعة رفقة فريقه الحالي ميلان.

ويرغب مانشستر سيتي في إبرام صفقة محورية، رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجد، وقد أثار بن ناصر اهتمام السكاي بلوز في الأشهر الأخيرة، بعد أن نجح في صنع المفاجأة وحجْز مكان أساسي بتشكيلة ميلان.

وبحسب موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، فإن رياض محرز يقوم بمجهود كبير لإقناع مواطنه إسماعيل بن ناصر بالانضمام إلى مانشستر سيتي، في ظل اقتراب رحيل متوسط الميدان عن ميلان هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن باريس سان جيرمان يعتبر من أبرز المرشحين للانقضاض على بن ناصر، حيث أرسل النادي عرضين إلى ميلان، الأول بمبلغ 30 مليون يورو والثاني بحوالي 40 مليون يورو، لكن إدارة الروسونيري رفضتهم على الفور.

وأوضحت، أن مانشستر سيتي لا يرغب في الاستغناء عن فرصة التعاقد مع بن ناصر، ولذلك لجأ إلى رياض محرز حتى يتحدث هذا الأخير مع مواطنه، ويُحاول إقناعه بتجاهل باريس سان جيرمان والانضمام للفريق السماوي.