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كحول لفان : غانتس سيحل مكان نتنياهو إذا سقطت الحكومة

الخميس 23 يوليو 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كحول لفان : غانتس سيحل مكان نتنياهو إذا سقطت الحكومة


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون في حزب "كحول لفان": إنه في حال سقطت الحكومة بسبب إصرار بنيامين نتنياهو على المصادقة على ميزانية لعام واحد، فإن بني غانتس يجب أن يحل مكان نتنياهو في رئاسة الحكومة الانتقالية، وذلك وفقًا لاتفاق الائتلاف الحكومي الذي وقع عليه الحزبان.
 
ووفقًا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فقد تم التوافق في اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزبي "كحول لفان" "والليكود" على تشكيل الحكومة الحالية، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الميزانية فإن من سيحسم الخلاف رئيس الحكومة والقائم بأعماله.
 
وأوضح حزب "كحول لفان"، أنه تم الاتفاق في الائتلاف الحكومي على ميزانية متعددة السنوات، و لذلك في حال نقض نتنياهو الاتفاق وأصر على رغبته بالمصادقة على ميزانية لعام واحد فإنه سيكون السبب في سقوط الحكومة، الأمر الذي يستوجب دخول غانتس بشكل فوري لمنصب رئاسة الحكومة.
 
ويجدر الإشارة إلى أن حزبي "كحول لفان" و"الليكود" لم ينجحا حتى اللحظة بالمصادقة على الميزانية المالية للحكومة ، حيث أنه في حال لم يتم المصادقة على الميزانية حتى تاريخ 25 أغسطس المقبل فإنه سيتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.

#غانتس #نتنياهو #حكومة

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