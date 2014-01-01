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اسرائيل: تسجيل 2027 إصابة جديدة ..ورئيس لجنة كورونا الجديد ضد الاغلاق

الخميس 23 يوليو 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: تسجيل 2027 إصابة جديدة ..ورئيس لجنة كورونا الجديد ضد الاغلاق


القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، أن حصيلة وباء كورونا في اسرائيل سجلت 2027 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة. وسجلت في بيت شيمش، قلنسوة وبني براك أعلى معدل إصابة.

وصادق الكنيست ليلة أمس بشكل بالقراءة الثانية والثالثة على "قانون كورونا الكبير" والذي يسمح للحكومة الاسرائيلية الاعلان عن حالة طوارئ وفرض اغلاق، بأغلبية 48 نائبا مقابل معارضة 35 نائب.

وتم تحديد 32602 حالة نشطة من بينهم 273 في حالة خطيرة وحوالي 80 يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما تم تسجيل 431 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وقال رئيس لجنة كورونا الجديد لتنسيق البروفيسور روني جامزو ، مدير مستشفى إيخيلوف والذي لم يكن طوال فترة الأزمة من مؤيدي الإغلاق ، وقال أكثر من مرة أنه من الضروري فتح الاقتصاد بطريقة خاضعة للرقابة.

وأشارت وزارة الصحة على أنها أجرت أمس الأربعاء، 25339 اختبار فحص، حيث تم تأكيد ما مجموعه 56423 حالة إصابة منذ مارس / آذار المنصرم.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قد قال من قبل إن الاحتواء العام سيعاد إذا ما تم تجاوز 2000 حالة جديدة في اليوم.

#فيروس كورونا #اسرائيل

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