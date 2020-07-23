  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الخميس

الخميس 23 يوليو 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الخميس


غزة / سما /

أسعار اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة اليوم الخميس 23-7-2020:

أسعار اللحوم:

عجل بتلو: 40 شيكل

عجل عادي: 36 شيكل

ضاني: 45 – 50 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 8 – 9 شيكل

الدجاج:

حي (1ك): 8 شيكل

صافي: 11 – 12 شيكل

فخذ: 10 شيكل

دبوس: 12 شيكل

صدر: 18 شيكل

شيش: 20 شيكل

جناح: 8 – 9 شيكل

كبدة: 15 – 16 شيكل

الحبش:

حي (1ك): 9 – 10 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخذ: 11 شيكل

جناح: 8 شيكل

—-

أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 33 شيكل

فريدي صغير: 15 – 20 شيكل

سويسي: 25 – 30 شيكل

سكمبلة وسط وكبيرة: 15 – 25 شيكل

بوري: 15 شيكل

طرخونة: 18 شيكل

غبص: 17 شيكل

#الدجاج

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

شاهد الصور : المباحث العامة بغزة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

فتح: ذاهبون نحو إنهاء الانقسام بدون أيّ شروط.. ومهرجان غزّة يُمهد للوحدة

شاهد: ألوية الناصر تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

الأخبار الرئيسية

وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بكورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 70

"فورين بوليسي": ترامب يدرس فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

قسام

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها

860x484 (2)

جيش الاحتلال يقرر ارسال تعزيزات عسكرية الى الحدود مع لبنان

حماس: لقاء آخر سيعقد مع فتح لتنظيم المهرجان الوطني ضد "الضم"