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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 23-7-2020:
أسعار الخضروات:
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بامية: 7 شيكل
بامية مصرية: 5 شيكل
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل
خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل
بندورة: 1ك = 1 شيكل
بصل: 8 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 ك = 10 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شيكل
لوبيا: 1ك = 4 شيكل
فاصوليا: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
فلفل: 1ك = 1 – 2 شيكل
فليفلة: 1ك = 3 شيكل
جزر: 2 شيكل
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أسعار الفواكه:
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موز: لا يوجد
رمان: 4 شيكل
تفاح: 5 شيكل
سانتروزة: 5 شيكل
خوخ أبو فروة: 5 شيكل
خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل
تين: 6 – 7 شيكل
عنب: 5 – 7 شيكل
كيوي: 5 – 6 شيكل
مانجا: 5 شيكل
صبر (25 حبة) = 10 شيكل
ذرة: 7 كوز = 5 شيكل