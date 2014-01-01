رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن كشف سبع صفقات لتزوير وتسريب أراض فلسطينية لصالح المستوطنين، خلال الشهر المنصرم.

وتناولت الصحف الثلاث، إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عن وصول 18 شحنة من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من بعض الدول الى فلسطين، إضافة إلى اعلان وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة و356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و16 حالة تعافٍ.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- عساف: "مقاومة الجدار والاستيطان" نجحت بكشف سبع صفقات تزوير وتسريب أراضٍ للمستوطنين الشهر الماضي

- إزالة البؤرة الاستيطانية في جبل عيبال الواقع على أراضي عصيرة الشمالية

- اشتية يعلن وصول 18 شحنة من المعدات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة

الجبريني: حفلات الأعراس والثانوية العامة تسببت بارتفاع الإصابات بالفيروس في القدس

- وفاتان و356 إصابة بـ "كورونا" و16 حالة تعاف

_ الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر ويقتحم مركز "يبوس" الثقافي في القدس

_ لأول مرة منذ 1956: إلغاء حفل جوائر نوبل السنوي بسبب "كورونا"

_ مصرع طفلين غرقًا في غزة

_ مواجهة بين ترمب والديمقراطيين حول إرسال قوات فيدرالية الى مدن أميركية

_ رئيسة مجلس النواب الأميركي: كوفيد-19 هو "فيروس ترامب"

_ في غزة.. شيرين العيلة تكسر حاجز العادات وتدرب رياضة كمال الأجسام

_ مصطفى أبو الشوارب.. الطفل الفنان

* "الأيام":

_ حالتا وفاة و356 إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبها نتيجة الحفلات والأعراس وبيوت العزاء

_ الاحتلال يقتحم مقرات ثقافية في القدس والاستيلاء على ملفات وممتلكات

_ عساف: كشفنا سبع صفقات تزوير وتسريب أراضٍ للمستوطنين ونجحنا بإزالة ست بؤر استيطانية

_ ملادينوف يحذر من انزلاق الامور نحو واقع دولة واحدة من الاحتلال والصراع

_ تعليمات جديدة لسلطة النقد: تأجيل اختياري للأقساط وخفض عمولة الشيكات المرتجعة

_ الاحتلال ينفذ عمليات هدم وإخطارات لمنازل ومستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين

_ "حماس" تمنع إدخال الصحف الفلسطينية الى قطاع غزة "للوقاية من كورورنا"

* "القدس":

_ هدم منزل في جبل المكبر واخطارات بالهدم واعتقالات بعدة محافظات

_ اشتية يعلن وصول 18 شحنة من المستلزمات والمعدات الطبية من خلال الأمم المتحدة

_ وقفة أمام حاجز بيت حانون رفضًا لمخطط الضم

_ وفاة مواطنتين من الخليل و356 إصابة جديدة بكورونا

_ روسيا تتدخل في قضية الأسير المريض أبو وعر للإفراج عنه

_ شركاء المقاومة الشعبية يحتفون باقتلاع بؤرة استيطانية من أراضي عصيرة الشمالية

_ الاحتلال يقتحم مركزين ثقافيين في القدس ويعتقل مديريهما

_ رئيسا "الموساد" السابقان داني ياتوم وشبتاي شفيط: الوضع في إسرائيل قابل للانفجار في أية لحظة.. الضم ليس على رأس سلم أولويات نتنياهو ولن ينفذ