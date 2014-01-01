الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل، وبركسات لتربية الماشية، وبئرا للمياه، في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله ، بأن قوات الاحتلال اخطرت بوقف البناء وهدم ثلاثة منازل في منطقة جبل رويسات، تعود لكل من: محمود إبراهيم خليفة، وفاخر العموري، وماجد حمدان، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف ان قوات الاحتلال اخطرت بوقف البناء وهدم بئر مياه يعود للمواطن فراس حمدان، وبركسات لتربية الماشية للمواطن ماجد حمدان، تقع في منطقة خلة السمك.

وأشار إلى انه بحسب الاخطارت، فقد امهلت قوات الاحتلال أصحاب المنازل، لهدمها بانفسهم، وإلا ستقوم بذلك على نفقتهم.

يذكر ان قوات الاحتلال، اخطرت أمس، بوقف بناء وهدم منزل قيد الانشاء للمواطن امين فوزي خليفة، وأربعة بيوت زراعية في قرية الولجة.