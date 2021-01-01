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تنافس بين جنرالات إسرائيليين على منصب نائب رئيس الأركان

الخميس 23 يوليو 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنافس بين جنرالات إسرائيليين على منصب نائب رئيس الأركان


القدس المحتلة / سما /

 يتنافس جنرالات من الجيش الإسرائيلي، على منصب نائب رئيس أركان الجيش، في ظل القرار المتوقع اتخاذه بشأن هذا المنصب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبالتشاور مع وزير الجيش بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، سيتخذون القرار، بحلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، أو قبل ذلك بقليل.

ووفقًا للموقع، فإن المرشح الأول لهذا المنصب هو هرتسي هليفي الذي يشغل حاليًا قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية، في حين أن المرشح الثاني هو يوئيل ستريك قائد القوات البرية.

وسيكون نائب رئيس الأركان المقبل، مرشحًا لمنصب رئيس الأركان القادم، ويتطلب التعيين موافقة المستوى السياسي.

كما ستجري تعيينات أخرى مثل رئيس قسم القوى العاملة، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقائد هيئة الأركان العامة، وغيرها من المناصب الأخرى في الجيش، وسط تقديرات بتمديد مهام بعض الضباط مثل قائد القوات الجوية أميكام نوركين لمدة عام آخر.

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