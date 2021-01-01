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صحيفة عبرية: قوانين جديدة ستطرح قد تؤدي لتفكيك الحكومة الإسرائيلية

الخميس 23 يوليو 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: قوانين جديدة ستطرح قد تؤدي لتفكيك الحكومة الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن رئيس الكنيست ياريف ليفين من قادة حزب الليكود، قدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلسلة قوانين جديدة بهدف العمل على طرحها أمام الهيئة العامة للكنيست، تتعلق بقضايا إسرائيلية داخلية مختلفة.

وبحسب الموقع، فإن هذه القوانين التي بعضها قد تحمي نتنياهو من المحاكمة، قد تؤدي إلى تفكيك الحكومة الإسرائيلية، خاصةً وأن تلك القوانين توصف بأنها "يمينية"، ويرفضها حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، مشيرًا إلى أن نتنياهو لم يرد بعد على ليفين بشأنها.

وتتعلق تلك القوانين بعمل المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك قوانين المحاكمات المعمول بها في المحاكم والذي في حال تم تعديلها يمكن أن تتيح لنتنياهو الفرصة من إنهاء محاكمته بدون أي أحكام ضده.

ويأتي ذلك في وقت تتضاعف فيه الخلافات بين الليكود وأزرق - أبيض، بسبب بعض الملفات العالقة في الحكومة بشأن الميزانية وغيرها، وكذلك قوانين يسعى الليكود لتمريرها في الكنيست لا تتوافق مع تطلعات ومبادئ حزب غانتس.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، ذكرت الليلة الماضية، أن نتنياهو قد يذهب للانتخابات قريبًا، بعدما قرر الامتناع عن تمرير الميزانية.

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