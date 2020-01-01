  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الغارديان": توبيخ إيفانكا ترامب بسبب ملابسها أثناء الوباء

الأربعاء 22 يوليو 2020 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الغارديان": توبيخ إيفانكا ترامب بسبب ملابسها أثناء الوباء


واشنطن /سما/

تعرضت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوبيخ لظهورها في ملابس بيضاء خلال وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا The Guardian، بدأت إيفانكا في الظهور بملابس بيضاء، منذ بداية يونيو. ويربط الصحفيون بين اختيارها للملابس ذات اللون الأبيض وبين بداية رفع القيود في الولايات المتحدة.

ونوهت الصحيفة، بأن المصورين، تمكنوا من التقاط صورة لابنة ترامب البالغة من العمر 38 عاما بحقيبة MaxMara وطقم من ماركة Emilia Wickstead ، يتكون من تنورة وبلوزة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ترتدي فساتين بيضاء بشكل متكرر في المناسبات العامة. وفق روسيا اليوم

عادة يربط معظم الناس اللون الأبيض بالنقاء والهدوء، ولكن في حالة ابنة الرئيس، فإنه يأخذ معنى مختلفا.

وتؤكد المقالة، أن إيفانكا تختار أشياء من هذا اللون بالذات، لأنها تريد أن تظهر أنها "نقية في كل المعاني" حتى أثناء تفشي الفيروس التاجي. وأضافت المقالة: "هي تقول إنها ليست إيفانكا فقط، بل حسنة وأيقونة. وهي تدرك أنها أفضل من الآخرين".

#ايفانكا ترامب #كورونا #وباء

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

شاهد الصور : المباحث العامة بغزة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية

وجه رسالة لاهالي غزة.. عريقات: خطة الضم لم تُعلَّق وإسرائيل لن تسمح بحل الدولتين..

واشنطن تنتقد "جلسات فلسطين" في الأمم المتحدة وتشن هجوما حادا على "حماس"

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

الداخلية بغزة تعلن وفاة نزيل بمشفى ناصر

لهذا السبب .. هولندا توقف دعم اتحاد لجان العمل الزراعي

الأخبار الرئيسية

78

هآرتس: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية.. والذهاب لانتخابات جديدة في تشرين الثاني

الصحة: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الخليل

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

الرئيس

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

فتح: ذاهبون نحو إنهاء الانقسام بدون أيّ شروط.. ومهرجان غزّة يُمهد للوحدة