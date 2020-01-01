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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير مهدي عروق

الأربعاء 22 يوليو 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير مهدي عروق


رام الله / سما /

 جددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الحكم الإداري بحق الأسير مهدي عروق (27 عاماً) من بلدة برقين جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية ، أن الأسير عروق اعتقل في الـسادس من آب العام الماضي، وحكمت المحكمة بحقه الاعتقال الإداري 6 أشهر، وبعد انتهاء محكوميته، جددت سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري للمرة الثانية.

يذكر أنه كان من المقرر أن يفرج عنه في الخامس من الشهر المقبل، ورفضت محكمة الاستئناف سابقاً، (الجوهري) أي تثبيت الحكم الإداري وعدم تجديده.

وأمضى عروق مايقارب 5 أعوام متفرقة في سجون الاحتلال.

#اسير #الاحتلال #الاعتقال الاداري

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