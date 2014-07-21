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شاهد: ألوية الناصر صلاح الدين تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

الأربعاء 22 يوليو 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ألوية الناصر صلاح الدين تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014


غزة / سما /

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين فيديو يظهر عملية قنص لضابط اسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2014

وقالت الالوية في تصريح نشر عبر موقعها الالكتروني أن عملية القنص تمت في تمام الساعة 15:40 بتاريخ 21-7-2014 في اليوم الثالث عشر للعدوان على غزة.

واضافت ان الضابط المستهدف هو من وحدة الاستطلاع التابعة للواء المظليين ويدعى اوهيد شيمش، مشيرة الى ان عملية القنص نفذها الشهيد فادي المصري بايعاز من القائد في الالوية اياد الصادي الذي استشهدا في اليوم التالي للعملية.

وختمت الالوية تصريحها بالقول: " هذه العملية رسالة طمأنة لشعبنا بأن المقاومة في أفضل حالاتها للدفاع عن شعبنا و رسالة للعدو الصهيوني بأن الثمن سيكون غاليا اذا ما فكر في المضي قدما في مخطط الضم والتصفية وأن الرد سيكون بكل اشكال المقاومة.

#الوية الناصر #غزة #عملية قنص #اسرائيل #حدود غزة #عدوان 2014

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