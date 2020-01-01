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الأسيران غنيمات وشحادة يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأربعاء 22 يوليو 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيران غنيمات وشحادة يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

 علق الأسير فادي غنيمات (40 عاماً)، من بلدة صوريف في الخليل، والأسير عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام، وذلك باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.

وأفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، بأن الاسير غنيمات مضرب عن الطعام منذ 29 يوما، وأن الاسير شحادة استمر إضرابه لمدة (30) يوماً.

ويقضي الاتفاق مع الأسير غنيمات بأن يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور غير الأمر الإداري الحالي يكون (جوهرياً) أي الأخير.

ولفت نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير غنيمات، في تاريخ الـ 28 من أيلول 2019، وقد أصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، علماً أنه أب لأربع بنات، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسّجن المؤبد المكرر مرتين.

وأشار النادي إلى أن الأسير شحادة (24 عاماً)، اُعتقل في تاريخ 21 تشرين الثاني 2019، وقد صدر بحق ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وعلق إضرابه عقب اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

#الأسير فادي غنيمات #الاعتقال الاداري #الأسير عدي شحادة

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