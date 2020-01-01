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تسجيل 7 اصابات خارجية بكورونا في الأردن

الأربعاء 22 يوليو 2020 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 7 اصابات خارجية بكورونا في الأردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وتوزعت الاصابات الجديدة بحسب الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، إلى 7 حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر،(3 من سوريا، و2 من السعوديّة، و1 من العراق)، اضافة لى حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1120) حالة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

وسجلت 4 حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (534.319) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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