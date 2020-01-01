التنمية الاجتماعية تقدم الحزمة الأولى من الطرود الغذائية والصحية

رام الله /سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن الوزارة قدمت الحزم الاولى من المساعدات للأسر التي أصيبت بفيروس كورونا في المخيمات، وإنها تعمل مع الشركاء لحشد التمويل لتدخلات قادمة.

وأكد مجدلاني، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المخيمات الفلسطينية على سلم أولوياتنا الوطنية، فهي محطات الانتظار على طريق العودة، وهي قدمت كل ما تستطيع في كل مراحل نضالنا الوطني، وهي تستحق من الحكومة والمجتمع الاهلي والقطاع الخاص والمجتمع الدولي كل المساندة والتضامن في هذا الظرف الصعب والمعقد.

وشدد مجدلاني على أن رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في التعاطي مع قضايا المخيمات تنبع من فهم لآثار النكبة المستمرة داخل المخيمات، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والديمغرافية.

واشار مجدلاني أن مديريات التنمية في رام الله ونابلس والقدس والخليل وطوباس، تقوم بعمل تدخلات سريعة فيما يخص تزويد الأسر التي تتعرض للإصابة بكافة المستلزمات الصحية والغذائية، وقامت بتوزيع مئات الطرود الصحية والغذائية، في المخيمات وخصوصا في الجلزون وبلاطة، ودير عمار، والامعري، وقلنديا، والفارعة والفوار والعزة والدهيشة وعايدة.

وقال مجدلاني إن انتشار وباء كورونا في المخيمات الفلسطينية يشكل تحديا كبيرا، نظرا لطبيعة المخيمات وظروفها الصعبة، وإن الوزارة تبحث مع كافة الشركاء للعمل على توفير كافة الاحتياجات الغذائية والصحية للأسر، من أجل المساهمة بالحد من انتشار الوباء داخل المخيمات والمساهمة بانحساره.