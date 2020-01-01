الاحتلال يخطر بوقف بناء في الولجة غرب بيت لحم

بيت لحم /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف بناء وهدم منزل قيد الانشاء وأربعة بيوت زراعية في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة ابراهيم عوض الله لمراسلنا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الولجة وتحديدا منطقة جبل رويسات جنوبا، وأخطرت بوقف البناء ومن ثم الهدم لمنزل يعود للمواطن أمين فوزي خليفة، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أنه تم اخطار أربعة بيوت زراعية بوقف البناء والهدم تعود لكل من طه محمد عوض الله، والشقيقين خالد، وأحمد محمد الاعرج، وعماد خضر الاعرج، مشيرا الى أنه تم اعطاء مدة لأصحابها بهدمها بأنفسهم، واذا لم يتم ذلك سيتم الهدم على نفقتهم.

يشار الى أن قرية الولجة تتعرض لهجمة استيطانية تمثلت بهدم العشرات من المنازل واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء .