تقصير مدة الحجر بإسرائيل والمصادقة الأولية على قانون مثير للجدل

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تبنيها توصيات منظمة الصحة العالمية، بتقصير مدة الشفاء والخروج من الحجر الصحي للمتعافين من فيروس كورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن ذلك لا يشمل فترة الحجر الصحي لمن تواجد قرب مريض بكورونا أو عاد من خارج إسرائيل، مشيرةً إلى أن هؤلاء سيبقون لمدة 14 يومًا داخل الحجر.

ويأتي ذلك في وقت صادقت فيه لجنة الدستور بالكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بمشروع قانون "كورونا الكبير" الذي يخول الحكومة صلاحيات أوسع للتعامل مع الجائحة.

وسيطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست الليلة لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأثار القانون حالة من الجدل والخلافات السياسية، كما أن تظاهرات خرجت ضده أمس.

وأعلن حزب "يهدوت هتوراه" نيته دعم مشروع هذا القانون، بالرغم من سخطه الكبير تجاه حزبي الليكود وأزرق - أبيض، عقب مصادقة المجلس التشريعي بعد ظهر اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحظر على الاختصاصيين الاجتماعيين إجراء علاجات لقاصرين مثليين بهدف تغيير ميولهم الجنسية.