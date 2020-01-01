امال الجمالي.. ضربات وصرخات متواصلة توقفت مع اختفاء صوتها.. فمن المسؤول عن مقتلها؟

غزة /سما/

نشرت صحيفة الرسالة المحلية المقربة من حركة حماس، تحقيقا بشأن وفاة الطفلة امال الجمالي التي قتلت على يد والدها بعد تعرضها للضرب المبرح.

وتناول التحقيق شهادات حية من شقيقة واقارب الضحية امال حول ظروف وحادثة وفاة الطفلة امال الجمالي بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها.

وفي 10 يوليو الماضي، لقيت طفلة في العاشرة من العمر مصرعها في ساعة متاخرة من الليلة الماضية اثر تعرضها للضرب على يد والدها بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وتوفيت الطفلة (أ، ج) 10 سنوات، الليلة الماضية، من حي التفاح شرق مدينة غزة، وبعد عرض جثتها على الطب الشرعي صباح اليوم، ثبت أن سبب الوفاة هو تعرض الطفلة للضرب المبرح.

وقال العقيد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة بغزة انه ومن خلال التحقيقات الأولية أن الجاني هو والد الطفلة، حيث تم توقيفه، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وقال شهود عيان ان الطفلة تعرضت للضرب المبرح لطلبها مع شقيقتها وشقيقها رؤية والدتها المطلقة.

واكد الشهود ان الاطفال تعرضوا مرات عديدة للعنف من قبل الوالد الذي يعمل سائق سيارة يملكها

وحسب المصادر القى الاب في السابق احد اطفاله من الطابق الثاني لنفس السبب.