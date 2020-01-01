"الخارجية": 191 حالة وفاة و3760 إصابة و1623 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 191 حالة وفاة، و3760 إصابة و1623 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم.

وبينت أن الوفيات الجديدة جاءت كالتالي (1 فنزويلا 2 العراق 1 أمريكا)، والإصابات (3 البرازيل، 2 الجزائر، 30 أمريكا، 40 العراق)، أما حالات التعافي فسجلت في تشيلي (1) والعراق (54).

واستقبل فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، (الأحباب العائدين) من الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك)، كما كان في استقبالهم قوات الأمن الوطني والشرطة والادارة العامة للمعابر والحدود والاجهزة المختلفة، بما فيها فريق الامن الوقائي المختص وطواقم وزارة الصحة، التي بدورها قامت بأخذ عينات الفحص منهم جميعا. فيما اطمأن فريق الوزارة المختص على مغادرة وفد جديد من (الأحباب العالقين) في الوطن الى الامارات العربية المتحدة للالتحاق بأسرهم وذويهم.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حملة "عودة الأحباب" متواصلة ولن تكتمل إلا بإجلاء الأحباب إلى قطاع غزة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن خضر شريم بسبب فيروس كورونا. وافادت بانه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة ليبقى عدد الإصابات 7، وتتابع السفارة اوضاعهم بشكل مستمر للاطمئنان على شؤون الطلاب بشكل عام وخصوصا فيما يتعلق بالأطباء والخريجين منهم، وهي وعلى تواصل دائم معهم عبر رقم الطوارئ للإجابة عن استفساراتهم، وكذلك مع ابناء الجالية لحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا هذا اليوم في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الوفيات الى 8، فيما سجلت 40 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 101 اصابة. هذا وتتابع السفارة أوضاع الحالات المصابة للاطمئنان عليها وتوفير أي احتياج لها وفقا لإمكانياتها.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة عسلية حسن اسماعيل مرعب (71 عاماً)، في ولاية اوهايو، ليرتفع عدد الوفيات الى 67 حالة، وتسجيل 30 اصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من "كولومبوس" و"اوهايو" ليرتفع عدد الاصابات الى 2048 اصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 54 إصابة، وتتابع السفارة أوضاع جميع المصابين من الناحيتين الصحية والمعيشية، وتتواصل مع اسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 21 إصابة فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقاً.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي إن حالة تعاف جديدة سجلت في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 26، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، منها 5 حالات نشطة تخضع للحجر المنزلي، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وأفادت بعثة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج انه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية، ليبقى عدد الاصابات 21، تعافى منها 13.