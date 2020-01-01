"العمل" و"الرؤية العالمية" توقعان اتفاقية شراكة لدعم مراكز التدريب المهني

رام الله /سما/

وقع وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع مدير العمليات في مؤسسة الرؤية العالمية ألفرد نوريا، لدعم 11 مركزا تدريبيا مهنيا تابعا للوزارة بوسائل الحماية من فيروس كورونا، من مواد تعقيم ووقاية صحية وأجهزة فحص الحرارة، لحماية الموظفين والمتدربين.

وشكر أبو جيش المؤسسة على دعمها الشعب الفلسطيني، وخصوصا حماية المعلمين والطلبة في مراكز التدريب المهني من فيروس كورونا، مؤكدا استمرار الشراكة والدعم في مجال تطوير التدريب المهني، والذي بدأ منذ خمس سنوات عبر مجموعة من البرامج والتدخلات التي ركزت على دعم المناطق المهمشة وتعزيز فرص تشغيل خريجي المراكز.

بدوره، قال نوريا: إن هذا الدعم يأتي ضمن استجابة الرؤية العالمية لجائحة كورونا من خلال المساعدة في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، ولخلق فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد خلال فترة ما بعد انحسار الفيروس، من أهم الخطوات لدعم الوضع الاقتصادي.

وأضاف، في شهر تشرين الأول القادم، ستعاود الرؤية العالمية فتح مشروع تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني، بالشّراكة مع وزارة العمل، إيمانا من المؤسسة بأن خلق فرص عمل للشباب سيعمل على إنعاش الاقتصاد بعد تدهوره بسبب الجائحة.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة نضال عايش: "إن هذا الدعم مهم، وزاد من أعداد الشباب الملتحقين في برامج التدريب المهني وخلق فرص عمل لهم".